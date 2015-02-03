Служебные собаки помогают сотрудникам ГУФСИН бороться с доставкой запрещенных предметов в исправительные учреждения

При помощи служебных собак сотрудники ГУФСИН успешно пресекают доставку запрещенных предметов в учреждения края. В 2016 году было отмечено 67 результативных применений собак при патрулировании, карауле, розыске, а также при досмотре транспортных средств и багажа в комнате по приему и досмотру посылок и передач для осужденных.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГУФСИН по Приморскому краю, несмотря на внедрение новых технологий в системы охраны исправительных учреждений, использование служебных собак для проведения оперативно-розыскных и режимно-профилактических мероприятий все еще остается весьма эффективным методом.

Благодаря навыкам четвероногих помощников, в 2016 году было изъято 494,569 грамма наркотических средств, 76 сотовых телефонов, а также другие запрещенные предметы, которые родственники или иные лица пытались передать в места лишения свободы: зарядные устройства, сим-карты, спиртосодержащая жидкость, дрожжи и другие предметы.

Например, в декабре в комнате ожидания ИК-33 собака по поиску наркотических веществ проявила реакцию на металлическое ведро из-под краски, при осмотре которого сотрудники обнаружили «тайник»- двойное дно. Были изъяты 14 сотовых телефонов, 8 зарядных устройств, 3 колоды игральных карт, 2 шприца с веществом темного цвета и 6 полиэтиленовых свертков с веществом бурового цвета. По результатам экспертизы обнаруженные в шприцах и свертках вещества являются наркотическими - маслом каннабиса общей массой 143,276 грамм.

Отметим, что уже в 2017 году кинологи и их собаки пресекли 2 случая доставки запрещенных веществ в исправительные учреждения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]