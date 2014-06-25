В Приморье почтальон инсценировала разбойные нападения, чтобы присвоить деньги для выплаты пенсий и пособий

В ноябре 2016 года Дальнереченским районным судом вынесен приговор бывшему почтальону отделения почтовой связи и ее знакомому, которые осуждены за соучастие в хищении вверенного имущества (ч. 3 ст. 160 УК РФ, ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 160 УК РФ).

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, организатором указанных преступлений стал местный житель, осужденный за разбойное нападение и отбывавший наказание в исправительной колонии на территории края.

Желая незаконно обогатиться, он предложил своей знакомой, которая работала почтальоном в Дальнереченске, похитить денежные средства, предназначенные для выплат пенсий и пособий, с помощью лженападений на нее во время рабочего дня.

Действуя согласно разработанному плану, его соучастница в декабре 2015 года и в апреле 2016 года дважды инсценировала разбойные нападения, во время которых у нее якобы открыто похитили денежные средства на общую сумму свыше 315 тыс. рублей.

В первом и во втором случае женщина сообщила, что на нее напали на улице в то время, когда она собиралась осуществить поквартирный обход граждан для выплаты им пенсий и пособий.

После последнего случая инсценировки ограбления лжепотерпевшую разоблачили правоохранительные органы и изъяли часть похищенных денежных средств, которыми злоумышленники не успели распорядиться.

Из показаний фигурантки следует, что на совершение преступления ее подтолкнули долговые кредитные обязательства и нуждаемость в деньгах.

Суд признал подсудимых виновными в совершении указанных преступлений и приговорил организатора хищений (с учетом отягчающего обстоятельства - рецидива преступлений) к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. По совокупности приговоров окончательно к отбытию ему определено 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Его сообщнице суд назначил 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Не согласившись с приговором в части назначенного наказания, организатор преступлений обжаловал его в апелляционном порядке.

Приморский краевой суд, принимая во внимание позицию участвующего в судебном заседании прокурора уголовно-судебного управления, оставил приговор без изменения, апелляционную жалобу осужденного – без удовлетворения.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]