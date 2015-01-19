Во Владивостоке будет проведен капитальный ремонт подпорной стены по улице Светланской

Прокуратурой Ленинского района г. Владивостока проведена проверка соблюдения требований о безопасности дорожного движения в районе дома № 109 по улице Светланской в г. Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на старшего помощника прокурора Приморского края Елену Телегину, в районе указанного дома располагается подпорная стена, часть конструктивных элементов которой имеет отклонение от вертикальной оси установки, что может вызвать ее обрушение и сход грунта на подъездную дорогу.

Данная подпорная стена расположена на земельном участке муниципального образования.

В соответствии с требованиями действующего законодательства дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах населенных пунктов и обеспечение безопасности дорожного движения относится к вопросам местного значения.

Вместе с тем, непринятие мер по проведению ремонта подпорной стены ведет к ее дальнейшему разрушению с последующим обрушением на придомовую территорию, что создает угрозу безопасности дорожного движения в районе названного дома и причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Учитывая данные обстоятельства, прокурор района обратился в суд с заявлением о возложении на администрацию города Владивостока обязанности провести капитальный ремонт подпорной стены в районе дома № 109 по улице Светланской в г. Владивостоке.

Решением Ленинского районного суда г. Владивостока исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда в законную силу не вступило.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]