Капитальный ремонт завершили в урологическом отделении детской краевой клинической больницы № 1. 16 февраля обновленное отделение, рассчитанное на 40 коек, вновь распахнуло свои двери для юных пациентов. Медицинскую помощь здесь оказывают детям с урологическими заболеваниями, которые требуют хирургического вмешательства. Сейчас в новом стационаре есть все для комфортного пребывания и скорейшего выздоровления малышей.

40 новых комфортабельных коек, современные палаты, перевязочные и даже отдельный бокс для сложных пациентов. В детском урологическом стационаре — настоящий праздник. В этом отделении ремонта не было больше 15 лет. И это при том, что только здесь маленькие жители Дальнего Востока могут получить специализированную, урологическую помощь. Сегодня после долгожданного ремонта отделения стационара заработали в полной мере.

Надежда Горелик, главный врач детской краевой клинической больницы №1: «Заменили всю санитарную технику — сантехнические работы. Впервые установлена вентиляция приточно-вытяжная. Проведены электроработы. Проведена некоторая перепланировка для удобства, в соответствии с санитарными нормами».

Татьяна Ивановна считает этот стационар родным детищем. Она работает здесь уже 38-мь лет, 30-ть их которых она старшая сестра. Об отдельном боксе Татьяна Ивановна мечтала не меньше своих пациентов. Знала, как сложно приходится детям с ОРЗ после тяжёлых операций. До ремонта простуженных ребят приходилось переводить в другую больницу - инфекционную. Сейчас на этаже появилось комфортное помещение для детей, которые нуждаются в изолированном стационаре.

Татьяна Химич, старшая медсестра детской краевой клинической больницы №1: «Мы очень давно мечтали об этом боксе, поэтому сейчас наша мечта осуществилась. Провели ремонт, как мы просили, сделали такой, как я считаю, шикарный бокс».

Инъекции, перевязки, установки катетеров — ежедневные процедуры для детей. До дня операции и после они находятся в этом стационаре. Как говорят врачи, уход за детьми во время их восстановления — не менее важен, чем сама операция.

Акоп Акопян, заведующий урологическим отделением детской краевой клинической больницы №1: «Выполняются практически все основные современные виды хирургической помощи детям до 18 лет. Огромное спасибо администрации края и нашего стационара, что такой хороший ремонт провели».

На преображение этого учреждения краевой бюджет направил 20 миллионов рублей. Сегодня обновлению детских больниц в Приморье уделяют особое внимание. Поддержка материнства и детства — одно из приоритетных направлений долгосрочной стратегии развития региона.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]