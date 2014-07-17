"Вести: Приморье. Интервью" с Романом Ершовым
"Вести: Приморье. Интервью" с директором некоммерческого партнерства "Домовой контроль" Романом Ершовым.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
03.02.2017 "Вести: Приморье. Интервью" с Романом Машным
-
17.08.2016 Интервью с секретарем избирательной комиссии Приморского края Романом Охотниковым
-
09.08.2016 Интервью с Романом Охотниковым и Евгением Хохольковым
-
08.09.2015 Интервью с Романом Пановым, генеральным директором «Росгеологии»
-
20.08.2014 Интервью с Романом Охотниковым, секретарем избирательной комиссии Приморского края
-
17.07.2014 Интервью с секретарем избирательной комиссии Приморского края Романом Охотниковым
Добавить комментарий