Губернатор Приморья поручил упростить интерфейс регионального портала Госуслуг

По результатам соцопроса многие приморцы считают Единый портал госуслуг сложным в использовании, - сообщает пресс-служба администрации Приморского края. Об этом шла речь на заседании администрации Приморского края накануне, 16 февраля.

По словам директора департамента информатизации и телекоммуникаций Ильи Красильникова, в 2016 году ведомством был проведен опрос среди пользователей веб-ресурса. Большинство опрошенных отметили, что им сложно разобраться в интерфейсе портала. Действительно, первоначальная версия сайта была сложной, система поиска не всегда выдавала нужную услугу, многое приходилось искать практически вручную. Сейчас ситуация изменилась – в прошлом году веб-портал обновили, сайт стал мультирегиональным.

«Теперь, когда пользователь заходит на сайт в свой личный кабинет, система автоматически определяет регион, в котором он находится, и выдает услуги, доступные в этом регионе. Это упрощает работу с порталом», – пояснил Илья Красильников.

Губернатор Приморья уточнил, исправно ли работает мобильная версия сайта Госуслуг.

«Да, мобильное приложение полностью повторяет функционал сайта и работает бесперебойно. Многие приморцы, кстати, предпочитают именно такой, мобильный, способ обслуживания, так как для получения услуги достаточно нажать одну кнопку. Кроме того, интерфейс приложения гораздо проще и понятнее, чем у самого портала», – ответил директор департамента.

Владимир Миклушевский подчеркнул, что максимально упростить необходимо и региональный портал Госуслуг.

«Навигация сайта не самая простая. Продумайте, что можно сделать для того, чтобы максимально ее упростить. Портал должен быть одинаково доступен для всех пользователей», – заявил глава региона.

Кроме того, губернатор напомнил про свое поручение – организовать онлайн-продажу билетов на междугородний транспорт во всех МФЦ края.

«Нужно, чтобы в одном учреждении приморцы смогли оформить не только документы, но и оплатить квитанции, а также купить билеты на транспорт», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Сейчас в Приморье разрабатывается сайт-помощник для пользователей портала Госуслуг. Он будет базироваться на сайте администрации Приморского края и содержать подробную информацию обо всех региональных услугах и способах их получения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]