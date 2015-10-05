Большое кино в маленьком поселке. Первый в Приморье сельский кинотеатр открыт в Покровке. Всероссийский фонд кино подарил краю сразу три современных больших экрана и теперь 3D-форматы доступны зрителям даже самых удаленных районов.

Долгожданные премьеры, звездные актеры, и, конечно, попкорн. Молодежный центр Покровки переоборудовали под современный кинозал. Громкие афиши, игровая площадка, даже кафе — все как в городском кинокомплексе. Октябрьский район Приморья стал первым, где воплотился проект Федерального фонда кино.

Кирилл Новосельцев, руководитель кинотеатра «Нива»: «Это здание строилось как кинотеатр. В 2001 году здесь все реорганизовали под молодежный центр. Также осуществлялся показ фильмов на старых пленочных киноустановках. И последний фильм здесь, точнее мультфильм, был показан детям в 2010 году».

Та пленочная киноустановка до сих пор в рабочем состоянии. Но место пришлось уступить «цифре». Программист Дмитрий осваивает новую профессию. Следит за сердцем любого кинотеатра - световым и звуковым оборудованием. Проектор здесь такой же как и в крупнейших киноцентрах страны. Доступны и 3D-форматы. Премьерный показ прошел при полном аншлаге. Фильм «Притяжение» стал первым в истории сельского проката.

Дмитрий Соснин, киномеханик: «Мне нужно оставаться всегда во время показа, а вдруг какая-то внештатная ситуация».

На оборудование кинозала в селе потратили пять миллионов рублей. Все деньги из федерального бюджета. Событие - настоящий подарок для местных жителей. Тем более стоимость билетов на процентов 30 ниже, чем в городе, куда раньше приходилось ездить за большим кино.

Александр Камлёнок, глава администрации Октябрьского муниципального района: «У нас уже шутка ходит, еще метро осталось построить, аэропорт, и будет все как в городе. Для всех это большое культурное событие».

Максим Бордаков, корреспондент: «Кинотеатр «Нива» работает всего неделю, но его уже посетили полтысячи жителей Октябрьского района. Сегодня день премьер и аншлаг здесь ожидают на следующем сеансе».

В покровском кинозале 180 мест, хорошую наполняемость ждут по выходным, но даже и для одного зрителя запустят проектор. Кинотеатр «Нива» - еще и первый муниципальный в крае. А вообще в конкурсе Фонда кино победили заявки еще двух районов Приморья. В Лесозаводске и Дальнереченске большие экраны засветятся уже уже в этом году.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]