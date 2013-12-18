Столица Приморья принимает дальневосточные соревнования по плаванию «Золотая рыбка». За три дня 450 юных пловцов 11-14 лет со всего округа разыграют комплекты медалей и главные призы – путевки на всероссийский финал.

После стартового сигнала начинается временной отсчёт. На голубых дорожках - борьба за сотые и даже тысячные доли секунды. Многие из ребят участвуют в «Золотой рыбке» уже не в первый раз.

Злата Мальцева, участница соревнований (г. Владивосток): «Раньше у меня всегда успехи были на 200 - комплекс и на 100 - вольным. На этих соревнованиях я тоже плыву эти дистанции, но и будет 800 метров - кроль. Это моя нелюбимая дистанция, самая нелюбимая, потому что ее нужно долго плыть, а я - спринтер, только полтосы и сотки плаваю».

Для Владимира Батова из Арсеньева за 12 лет занятий вода стала родной стихией. В бассейн его привели родители, когда ему едва исполнился год. Спортивный азарт и собственное желание заниматься появилось с первыми результатами. Вот и в этот раз Владимир взял удачный старт, опередив ближайшего соперника на две секунды.

Владимир Батов, участник соревнований (г. Арсеньев): «Я победил на дистанции 200 метров - комплексное плавание, и на самом деле было не особенно трудно, потому что мое время заявочное было намного лучше, чем у остальных ребят. Мой основной – это комплексное плавание, я уже знал, как плыть, как раскладываться».

Дальневосточный этап «Золотой рыбки» в этом году проходит во Владивостоке в 34-й раз. С каждым годом количество участников только растёт. И такой интерес пловцов организаторы объясняют просто.

Виктория Тыкманова, главный секретарь соревнований: «Во-первых, это соревнования, которые являются отборочными на «Веселый дельфин», который у нас состоится 24 апреля в Санкт-Петербурге, поэтому, прежде всего, дети хотят попробовать свои силы, отобраться на всероссийские соревнования, это раз. А во-вторых, престиж соревнований, прежде всего».

Приморские пловцы - в числе фаворитов, не уступают им хабаровчане, да и из других регионов спортсмены наступают на пятки. Победителей и призёров в троеборье и смешанной эстафете назовут в субботу. Самые быстрые «золотые рыбки» Дальнего Востока поедут на российский финал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]