Родильный дом №4 и больница Находки – лидеры по количеству положительных отзывов пациентов

Владивостокский родильный дом №4 и Находкинская городская больница стали лидерами по количеству набранных баллов по результатам независимой оценки качества среди медицинских организаций по итогам 2016 года.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, учреждения получили от экспертов 67 и 66 баллов соответственно из 75 возможных.

«Родильный дом №4 стал лидером по количеству положительных оценок от пациентов и занял первое место в рейтинге среди медицинских организации, оказывающих медпомощь в амбулаторных условиях. Находкинская больница заняла лидирующее место в рейтинге среди лечебных учреждений, оказывающих медпомощь в стационарных условиях», – сообщили в в департаменте здравоохранения.

Высокие результаты по оказанию стационарной помощи также показали краевые детские больницы №№1 и 2, Красноармейская и Кавалеровская центральные районные больницы. Качество оказания амбулаторной помощи, как хорошее, пациенты оценили в Партизанской горбольнице, Красноармейской и Ханкайской районных больницах и Владивостокской поликлинике №5.

В департаменте здравоохранения Приморского края отметили, в прошлом году участниками независимой оценки качества стали 58 лечебно-профилактических учреждений региона, но из них только 28 медорганизаций получили отзыв от пациентов в виде заполненных анкет.

«Задача по созданию системы независимой оценки качества услуг, оказываемых заведениями социальной сферы, поставлена Президентом РФ Владимиром Путиным. Список организаций, которые участвуют в исследовании, составляет Общественный совет по правам пациентов при департаменте здравоохранения», – сообщил глава департамента Андрей Кузьмин.

Напомним, что деятельность учреждений оценивается по нескольким критериям: среди них – открытость и доступность информации о врачебной организации, комфортность условий и доступность получения услуг, время ожидания ее представления, доброжелательность, вежливость и компетентность работников, удовлетворенность качеством обслуживания.

Жители Приморья могут высказать свое мнение о качестве оказания медицинской помощи на официальной странице департамента. А также на сайте тематического портала ВладМедицина, на сайтах лечебно-профилактических учреждений Приморья.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]