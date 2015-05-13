Обрушение подпорной стены во Владивостоке не повлияет на сроки проведения ЕГЭ

Приостановка работы приморского института развития образования (ПК ИРО) из-за обрушения подпорной стены во Владивостоке в районе Эгершельда, не повлияет на организацию досрочного проведения ЕГЭ в Приморье.

Как отметила директор департамента образования и науки Оксана Мартыненко, ПК ИРО оказался в непосредственной близости от зоны обвала.

«Работа учреждения пока приостановлена до подтверждения отсутствия угрозы для соседних зданий», – рассказала она.

По предварительным данным учебный процесс в институте будет возобновлен на следующей неделе. В настоящее время прорабатываются вопросы организации выездных программ, а также проведения занятий для педагогов в других зданиях.

«Наша главная задача – организовать проведение государственной итоговой аттестации в досрочный период, который начнется уже в апреле. В здании ПК ИРО находится региональный центр обработки информации по ЕГЭ и ГИА. Новое здание для него мы подобрали еще до обрушения, и работа по переезду уже началась. Сейчас важно перевезти оборудование и наладить спецсвязь с федеральным центром, чтобы оперативно работать с контрольно-измерительными материалами. Эти задачи мы решаем совместно с Рособрнадзором в штатном режиме», – сообщила Оксана Мартыненко.

В зоне происшествия оказалось и общежитие института. Временно жильцов расселили в гостиницы за счет компании-застройщика.

Напомним, 14 февраля на строительной площадке в районе улицы Станюковича во Владивостоке произошло обрушение подпорной стены и части автомобильной дороги. Пострадавших в результате инцидента нет.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил разобраться в причинах обрушения подпорной стены и части автомобильной дороги на стройке во Владивостоке. Глава региона акцентировал, необходимо устранить последствия происшествия в кратчайшие сроки.

Все восстановительные работы будут выполнены за счет компании-застройщика. К разработке проекта по устранению последствий обрушения привлекли специалистов «ДальНИИС». Вице-губернатор Эдуард Портнов края подчеркнул, ключевая задача – обеспечить сохранность теплотрассы, обнажившейся в результате обрушения, и провести мониторинг близлежащих зданий на предмет возможных изменений конструкции или грунта.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]