Во Владивостоке побит очередной температурный рекорд

В Приморье с начала недели установилась теплая погода, а вчерашний день выдался по-настоящему весенним. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в четверг, 16 февраля, фон среднесуточных температур превышал климатические нормы на 8-12°С. На большей части края воздух прогрелся до +4…+10°C. И только на северо-востоке и на побережье восточных районов, куда северо-восточный ветер выносил холодный воздух с Охотского моря, было холоднее, 0…-3°C.

В краевом центре вчера столбик термометра поднялся до +6.9°С. Это самая высокая температура воздуха, которая наблюдалась в этот день (16 февраля) с начала метеонаблюдений. Абсолютный максимум температуры воздуха для этой даты, который ранее наблюдался в 1989 году (+4,4°С), оказался перекрыт на 2,5 градуса.

Прошедшей ночью на край вторглась холодная воздушная масса, и температурный фон начал понижаться.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]