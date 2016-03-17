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Во Владивостоке побит очередной температурный рекорд

Во Владивостоке побит очередной температурный рекорд

Фото: Российская газета

В Приморье с начала недели установилась теплая погода, а вчерашний день выдался по-настоящему весенним. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу Примгидромета, в четверг, 16 февраля, фон среднесуточных температур превышал климатические нормы на 8-12°С. На большей части края воздух прогрелся до +4…+10°C. И только на северо-востоке и на побережье восточных районов, куда северо-восточный ветер выносил холодный воздух с Охотского моря, было холоднее, 0…-3°C.

В краевом центре вчера столбик термометра поднялся до +6.9°С. Это самая высокая температура воздуха, которая наблюдалась в этот день (16 февраля) с начала метеонаблюдений. Абсолютный максимум температуры воздуха для этой даты, который ранее наблюдался в 1989 году (+4,4°С), оказался перекрыт на 2,5 градуса.

Прошедшей ночью на край вторглась холодная воздушная масса, и температурный фон начал понижаться.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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