Анонс на 18 февраля

18 февраля в 8.45 — о. Корвижка — репетиция забега «Коврижка – Де-фриз».

18 февраля в 10.00 — набережная Цесаревича во Владивостоке — прогулка с врачом.

18 февраля в 10.00 — ВГУЭС (Гоголя, 41) — открытый турнир на Кубок Генконсульства Японии и турнир о восточной настольно-стратегической игре Го и Сёги.

18 февраля в 10.00 — СК «Олимпиец» во Владивостоке (Батарейная, 2) — первенство Приморского края по каратэ WKF.

18 февраля в 10.00 - ДЮСШ «Бастион» во Владивостоке (ул. Никифорова, 43) - Чемпионат и первенство г. Владивостока по восточному боевому единоборству кудо среди начинающих спортсменов.

18 февраля в 10.00 — центральная площадь Владивостока — продовольственная ярмарка.

18 февраля в 10.30 — озеро Юность во Владивостоке — этап чемпионата и Кубка Владивостока по мотокроссу на льду.

18 февраля в 11.00 — Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) — чемпионат Владивостока по джиу-джитсу.

18 февраля в 11.00 — клуб «Аскольд» во Владивостоке (Русская, 73б) — соревнования по военно-тактической игре лазертаг.

18 февраля в 12.30 — с. Калиновка — чемпионат Приморского края по снежным ездовым видам спорта.

18 февраля в 13.30 — ДВФУ, корпус D, аудитория D346 (Аякс, 10) — подготовка к Тотальному диктанту.

18 февраля в 13.30 — библиотека «БУК» (Светланская, 55) — проектная сессия «Видение Владивостока».

18 февраля в 13.30 — ЦСИ «Заря» во Владивостоке (100-летия Владивостока пр-т, 155) — спецвыпуск лекций «Еда в городе».

18 февраля в 14.00 — Приморский торговый дом книги (Алеутская, 25) — презентация книги «Владивосток и другие мужчины».

18 февраля в 16.00 - Приморская государственная картинная галерея (Партизанский пр. 12) — концертная программа «Навстречу весне».

С 18 февраля - Приморская государственная картинная галерея - выставка «Русский акварельный портрет XIX века из собрания Московского музея-усадьбы Останкино».

18 февраля в 19.00 — ЦСИ «Заря» во Владивостоке (100-летия Владивостока пр-т, 155) — литературный шоу-проект «Кот Бродского».

18 февраля - Владивосток, пейнтбольный клуб «Аскольд» (ул. Русская, 73б, ст. 12) - Военно-спортивные соревнования Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России по военно-тактической игре лазертаг, посвященные Дню защитника Отечества.

18 февраля - Липецк - матч ВК «Липецк-Индезит» - ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» по волейболу среди женских команд.

18 февраля - Подольск - матч ХК «Витязь» (Московская обл.) – ХК «Адмирал» Владивосток. Регулярный чемпионат КХЛ.

18-19 февраля - Владивосток, спортзалы участвующих команд - Второй этап чемпионата г. Владивостока по баскетболу среди мужских команд, сезон 2016-2017 гг.

18-19 февраля - Владивосток, с/к «Юность» (Океанский пр-т, 43), КДФ (Партизанский пр-т, 2) - Первенство г. Владивостока по баскетболу среди команд юношей и девушек 1999 г.р. и моложе.

18-19 февраля - Владивосток, с/к «Восход» (ул. Русская, 86) - Первенство г. Владивостока по мини-футболу среди взрослых команд.

18-19 февраля - Владивосток, с/к «Полюс» (ул. Овчинникова, 26) - Чемпионат г. Владивостока по хоккею среди взрослых команд (группа 1).

18-19 февраля - Владивосток - Чемпионат Приморского края по рыболовному спорту, «ловля на блесну со льда».

18-19 февраля - с. Екатериновка, массив Пржевальского - Чемпионат ДВФО по ледолазанию. 18-19 февраля - г. Спасск-Дальний - Первенство Приморского края по автомодельному спорту, класс моделей – аэросани, кордовые модели. 18-19 февраля - г. Дальнегорск - Открытый Чемпионат Приморского края по мотогонкам на льду, 2 этап.

18 февраля — Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).

18 февраля — День транспортной полиции России.

18 февраля — День продовольственной и вещевой службы ВС России.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]