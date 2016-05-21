Анонс на 18 февраля
18 февраля в 8.45 — о. Корвижка — репетиция забега «Коврижка – Де-фриз».
18 февраля в 10.00 — набережная Цесаревича во Владивостоке — прогулка с врачом.
18 февраля в 10.00 — ВГУЭС (Гоголя, 41) — открытый турнир на Кубок Генконсульства Японии и турнир о восточной настольно-стратегической игре Го и Сёги.
18 февраля в 10.00 — СК «Олимпиец» во Владивостоке (Батарейная, 2) — первенство Приморского края по каратэ WKF.
18 февраля в 10.00 - ДЮСШ «Бастион» во Владивостоке (ул. Никифорова, 43) - Чемпионат и первенство г. Владивостока по восточному боевому единоборству кудо среди начинающих спортсменов.
18 февраля в 10.00 — центральная площадь Владивостока — продовольственная ярмарка.
18 февраля в 10.30 — озеро Юность во Владивостоке — этап чемпионата и Кубка Владивостока по мотокроссу на льду.
18 февраля в 11.00 — Краевой дом физкультуры (Партизанский пр-т, 2) — чемпионат Владивостока по джиу-джитсу.
18 февраля в 11.00 — клуб «Аскольд» во Владивостоке (Русская, 73б) — соревнования по военно-тактической игре лазертаг.
18 февраля в 12.30 — с. Калиновка — чемпионат Приморского края по снежным ездовым видам спорта.
18 февраля в 13.30 — ДВФУ, корпус D, аудитория D346 (Аякс, 10) — подготовка к Тотальному диктанту.
18 февраля в 13.30 — библиотека «БУК» (Светланская, 55) — проектная сессия «Видение Владивостока».
18 февраля в 13.30 — ЦСИ «Заря» во Владивостоке (100-летия Владивостока пр-т, 155) — спецвыпуск лекций «Еда в городе».
18 февраля в 14.00 — Приморский торговый дом книги (Алеутская, 25) — презентация книги «Владивосток и другие мужчины».
18 февраля в 16.00 - Приморская государственная картинная галерея (Партизанский пр. 12) — концертная программа «Навстречу весне».
С 18 февраля - Приморская государственная картинная галерея - выставка «Русский акварельный портрет XIX века из собрания Московского музея-усадьбы Останкино».
18 февраля в 19.00 — ЦСИ «Заря» во Владивостоке (100-летия Владивостока пр-т, 155) — литературный шоу-проект «Кот Бродского».
18 февраля — Всемирный день защиты морских млекопитающих (День кита).
18 февраля — День транспортной полиции России.
18 февраля — День продовольственной и вещевой службы ВС России.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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