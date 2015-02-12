Приморская компания увеличит производство молока до 36 тысяч тонн

Модернизация молокозавода в Артеме позволит увеличить переработку молока до 150 тонн в сутки, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, компания «ГринАгро» активно наращивает производственные мощности. В Ханкайском районе уже запущен один из трех животноводческих комплексов на 1,8 тысяч голов коров.

«Общая мощность комплексов – 5 400 голов коров дойного стада. Модернизация артемовского молокозавода позволит увеличить переработку молока до 150 тонн в сутки», – отметили в ведомстве.

Отметим, строительство ведется в рамках проекта, который представляет собой интегрированную структуру. Проект включает животноводческий комплекс, обеспечивающий себя собственными кормами, а также перерабатывающий завод с разветвленной розничной сетью. Объем инвестиций составит более 8,7 миллиардов рублей.

«При выходе проекта на полную мощность производство натурального молока составит до 36 тысяч тонн в год», – подчеркнули специалисты.

Напомним, в 2016 году компания «ГринАгро» произвела 12 тысяч тонн натурального молока, которое используется в производстве продукции гормолокозавода «Артемовский». Сейчас молокозавод выпускает более 60 наименований продукции – молоко, традиционные кисломолочные продукты, а так же десерты, сыр «Адыгейский» и масло.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]