В Приморье задержали подозреваемого в автоугоне
В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Кавалеровский» поступило сообщение 47-летней жительницы поселка Хрустальный.
Женщина заявила, что около магазина на улице Комсомольской неизвестный, угрожая ножом, потребовал отвезти его в поселок Ольга, после чего завладел её автомашиной "Тойота Карина" и скрылся.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД "Кавалеровский", ориентировка на автомашину была незамедлительно направлена наружным нарядам полиции. На территории района введён план «Перехват».
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГИБДД обнаружили похищенный автомобиль и задержали злоумышленника на улице Трудовой в поселке Кавалерово. За рулем иномарки находился 23-летний житель поселка Ольга.
Следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон), совершённое с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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