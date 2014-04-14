Житель Приморья будет привлечен к уголовной ответственности за попытку дать взятку полицейскому
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции отдела МВД России по городу Уссурийску совместно со специалистами Управления Федеральной службы по фитосанитарному надзору провели рейд по выявлению и пресечению фактов незаконного распространения сельскохозяйственной продукции, запрещенной к ввозу на территорию России.
Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, желая уйти от ответственности, 53-летний владелец товара предложил сотруднику полиции денежное вознаграждение в размере 36 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки. Действия подозреваемого пресечены. Факт попытки дачи взятки должностному лицу зафиксирован в установленном законом порядке, а денежные средства изъяты сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции.
СУ СК России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 Уголовного кодекса Российской Федерации (Покушение на дачу взятки).
Согласно действующему законодательству, подобное деяние может повлечь наказание в виде лишения свободы на срок до от 5 до 10 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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