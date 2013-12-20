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Все регистрационные пункты МОРАС ГИБДД в Приморье будут работать в ближайшие выходные дни

Все регистрационные пункты МОРАС ГИБДД в Приморье будут работать в ближайшие выходные дни

Все регистрационные пункты МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю будут работать в ближайшие выходные дни. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю.

18 и 19 февраля время работы -  с 08.00-17.00, перерыв на обед с 12.00-13.00.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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