Все регистрационные пункты МОРАС ГИБДД в Приморье будут работать в ближайшие выходные дни
Все регистрационные пункты МОРАС ГИБДД УМВД России по Приморскому краю будут работать в ближайшие выходные дни. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ГИБДД УМВД по Приморскому краю.
18 и 19 февраля время работы - с 08.00-17.00, перерыв на обед с 12.00-13.00.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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