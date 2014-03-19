Владимир Миклушевский примет участие в инвестиционном форуме Сочи-2017

Делегация от Приморья во главе с губернатором Владимиром Миклушевским примет участие в ежегодном российском инвестиционном форуме.

Сочинский форум – традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России. Форум проводится под председательством главы Правительства РФ Дмитрия Медведева.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, форум пройдет с 27 по 28 февраля в главном медиацентре Олимпийского парка. В этом году ключевая тема инвестиционного форума – «Новые проекты для роста».

В рамках деловой программы Дмитрий Медведев проведет заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам с участием глав субъектов Российской Федерации.

Структура деловой программы Российского инвестиционного форума состоит из трех тематических блоков. Это блок «Новая региональная политика. Возможности для развития», посвященный проектному управлению, реализации нацпроектов, функционированию ТОРов. Второй блок «Повышая эффективность бизнеса. Возможности для роста» станет площадкой для обсуждения существующих механизмов поддержки бизнеса, улучшения деловой инфраструктуры, мер по повышению деловой активности в регионах. Отдельное внимание уделят молодежному и женскому предпринимательству в России. Тематический блок «Реализуя проекты для жизни» посвящен будет обсуждению проектов, направленных на создание комфортной среды для жизни в регионах страны, включая развитие образования, здравоохранения, социальной и жилищной инфраструктуры, пространственного развития.

Кроме того, в рамках Форума пройдет церемония вручения наград «Премии развития — 2017», учрежденной Внешэкономбанком. В 2017 году конкурс проводится в шести номинациях: «Лучший инфраструктурный проект», «Лучший проект в отраслях промышленности», «Лучший проект по комплексному развитию территорий», «Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий», «Лучший проект в области экологии и „зеленых“ технологий» и «Лучший экспортный проект».

В течение двух дней работы Форума участники также смогут посетить выставку инвестиционных проектов.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский примет участие в пленарном заседании, которое проведет премьер-министр Дмитрий Медведев. Его участники обсудят реализацию программы комфортной среды в регионах. Кроме того, глава Приморья намерен поучаствовать в нескольких секциях, посвященных повышению эффективности инвестиций в рамках территорий опережающего развития (ТОСЭР), новым условиям ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

Отметим, в этом году в работе Форума примут участие около четырех тысяч человек. Сочинский форум традиционно собирает на своей площадке руководителей крупных отечественных и зарубежных компаний, российских губернаторов, представителей деловых и научных кругов. Так, о своем участии уже заявили руководители иностранных компаний из Австрии, Афганистана, Великобритании, Германии, Казахстана, США, Франции, Швейцарии и Японии. Руководители российских компаний «ЛУКОЙЛ», Фонда «Сколково», правления Сбербанка России, АФК «Система», Банка ВТБ, ПАО «Газпром», АО «Росгеология» и другие.

От представителей федеральных органов власти – заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, заместители Председателя Правительства РФ Дмитрий Козак, Ольга Голодец и Аркадий Дворкович, а также министры РФ по делам Северного Кавказа, сельского хозяйства, энергетики, промышленности и торговли, транспорта, труда и социальной защиты, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, экономического развития и другие.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]