"Вести: Приморье. Интервью" с Еленой Пархоменко
"Вести: Приморье. Интервью" с и.о. директора департамента по ЖКХ и топливным ресурсам Еленой Пархоменко.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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