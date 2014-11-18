Во Владивостоке задержан квартирный вор
В дежурную часть отдела полиции №2 УМВД России по городу Владивостоку (Первомайский район) поступило сообщение 36-летнего жителя краевого центра о квартирной краже. Как сообщили в пресс-службе УМВД по г. Владивостоку, злоумышленник проник в квартиру потерпевшего, подобрав ключи к дверному замку. Похитив ювелирные украшения, он скрылся.
По подозрению в совершении кражи сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнего соседа потерпевшего. В отделе полиции молодой человек дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража).
Санкция за данное преступление предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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