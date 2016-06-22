Суд 21 февраля рассмотрит ходатайство о продлении ареста мэра Владивостока

Басманный суд Москвы 21 февраля рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока ареста мэра Владивостока Игоря Пушкарева, обвиняемого в коммерческом подкупе и злоупотреблении полномочиями, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, в четверг суд продлил до 30 мая срок домашнего ареста брата мэра Владивостока Андрея Пушкарева, который возглавляет компанию "Востокцемент" и обвиняется в коммерческом подкупе. Ранее он получил серьезную травму лица при взрыве петарды и нуждается в лечении, поэтому суд считает возможным содержать его под домашним арестом.

Другие фигуранты дела — мэр Владивостока Игорь Пушкарев и директор компании "Дороги Владивостока" Андрей Лушников содержатся в СИЗО.

Игорь Пушкарев обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. ФСБ РФ заявила, что оценивает ущерб от незаконной деятельности мэра более чем в 160 миллионов рублей.

По версии следствия, в 2009-2014 годах Пушкарев "из корыстной и иной личной заинтересованности" организовал приобретение "Дорогами Владивостока" у группы компаний "Востокцемент" (контролируется его родственниками) большого объема строительных материалов.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]