Продовольственная ярмарка развернётся на привокзальной площади во Владивостоке
Ярмарка будет работать завтра, 19 февраля, с 9.00 до 17.00, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Как рассказали в краевом департаменте лицензирования и торговли, на ярмарке будут представлен широкий ассортимент продукции.
Здесь приморцы смогут приобрести сельскохозяйственную, мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты.
Ярмарки – один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать продукцию.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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