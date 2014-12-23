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Продовольственная ярмарка развернётся на привокзальной площади во Владивостоке

Продовольственная ярмарка развернётся на привокзальной площади во Владивостоке

Ярмарка будет работать завтра, 19 февраля, с 9.00 до 17.00, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.  Как рассказали в краевом департаменте лицензирования и торговли, на ярмарке будут представлен широкий ассортимент продукции.

Здесь приморцы смогут приобрести сельскохозяйственную, мясную, рыбную, хлебобулочную продукцию, мед, соления, кондитерские изделия и другие продукты.

Ярмарки – один из способов сдерживания роста цен и дополнительная возможность для фермеров реализовать продукцию.

 

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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