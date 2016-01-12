Закон об электронной визе для въезда в Свободный порт Владивосток может быть принят на следующей неделе

Депутаты Госдумы в пятницу приняли во втором чтении законопроект об упрощенном въезде иностранцев на территорию Свободного порта Владивосток.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на "Интерфакс", Госдума приняла поправки профильного комитета - по Госстроительству и законодательству. Цель изменений - устранить нюансы, мешающие скорейшему принятию закона, который был подготовлен по поручению главы государства. Все поправки направлены на то, чтобы новый порядок получения визы мог быстрее начать работать.

"Об этом нас просит Минвостокразвития России. Это связано с необходимость решения вопроса о финансировании сложных мероприятий по модернизации 15 пунктов пропуска через границу. Любое промедление делает реализацию этой задачи крайне затруднительной", - сказал автор поправок, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Виктор Пинский.

Он добавил, что законопроект, предложенный правительством, практически готов к реализации. В частности, готовы проекты всех подзаконных актов, в том числе проект постановления правительства.

"Сейчас Минвостокразвития совместно с Министерством иностранных дел РФ и другими федеральными ведомствами прорабатывает перечень стран, граждане которых смогут получать электронные визы во Владивосток", - отметил депутат.

По его словам, комитет по Госстроительству и законодательству накануне рассмотрел проект закона в третьем чтении.

"Не исключено, что закон будет принят Госдумой в окончательном варианте уже на следующей неделе", - сказал В.Пинский.

Закон призван существенно упростит получение визы для въезда на территорию Свободного порта Владивосток. Планируется, что оформить въездной документ через сайт МИД РФ смогут гости Восточного экономического форума, который ежегодно проходит во Владивостоке в начале сентября. Ожидается, что работать с гостями форума уже смогут пункты пропуска в морском порту и аэропорту Владивостока.

Для получения визы не позднее, чем за четыре дня до предполагаемого визита иностранные граждане должны будут заполнить заявку на сайте, приложив копию паспорта и фото. На сайте МИДа можно будет отслеживать судьбу запроса. При положительном ответе, визу они смогут также распечатать с сайта. Находиться на территории России с такой визой можно будет не более восьми суток без права продления этого срока.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]