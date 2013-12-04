Порт Посьет отказался от разгрузки вагонов портальными кранами с грейферами
АО "Торговый порт Посьет" (Приморский край, входит в транспортный дивизион группы "Мечел") после завершения технического перевооружения портовых мощностей и изменения технологии работы с углем полностью отказалось от разгрузки железнодорожного подвижного состава портальными кранами с грейферами, - сообщает "Вести : Приморье" со ссылкой на "Интерфакс".
Как говорится в сообщении стивидора, использование грейферов является первопричиной возникновения пыления.
По словам управляющего директора порта Анатолия Балакина, обновленный порт Посьет представляет собой автоматизированный угольный терминал, который отвечает современным требованиям по перевалке и хранению пылящих грузов. "Благодаря проекту модернизации основные технологические операции по выгрузке вагонов, перестановке порожних вагонов на ж/д пути накопления, очистке угля от металлических включений, дроблению, подаче угля к месту формирования штабеля были перенесены в закрытые помещения. Угольные составы перегружаются с помощью вагоноопрокидывателей, установленных в отдельном здании, что исключает пыление в атмосферу. Это также позволило в значительной степени снизить производственный шум", - сказал А.Балакин.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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