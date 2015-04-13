Учения дальневосточных спасателей-водолазов прошли на карьере под Реттиховкой. Видеорепортаж Ольги Катренко
17 февраля дальневосточные спасатели устроили тренинг глубоководных погружений в районе Реттиховки. Там на месте выработанного угольного месторождения образовался карьер, который как нельзя кстати подходит для повышения водолазного мастерства. Что увидели подо льдом, опустившись на сорок метров, и чем согревались потом тридцать опытных и не очень специалистов?
Три полыньи вырубили на рекордной глубине. И 70, и даже 90 метров - не предел. Отличное местечко - этот карьер, радуются спасатели из Хабаровского края.
Так готовят страхующего водолаза. Он погружен пока в себя, слышит только рацию.
Несколько раз снимают шлем с аварийного водолаза. Терпит. Впереди более важная вещь — погружение на глубину в 40 метров за 5 минут. Расчет точный, чтобы выжить.
Здесь 31 водолаз и восьмерка врачей и техников для поддержки учений. Три филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда: из Владивостока, Находки, Комсомольска-на Амуре. Здесь и героический приморский пес Арчи с хозяином, который только что поднялся с 30-метровой глубины.
Виктор Кочергин, водолаз, кинолог (г. Спасск-Дальний): «В тайфун троих пропавших без вести нашел. Для него тренировок нет, это мы учения проводим, а он каждый раз совершает подвиг».
Хабаровская лунка, между тем, бурлит как кипящий чайник.
Парой, как и погружались, водолазы поднимаются в беседке, стравливая из костюмов воздух. Тянет их целая дружина.
Сергей Горин, водолазный врач ДВРПЦО МЧС РФ (г. Хабаровск): «Беседка для того, чтобы меньше было энергозатрат, водолазы ведь опускаются, чтобы работать, это не дайверы».
Приморцы, тем временем, выбираются без особой помпы. Снаряжение здесь проще, только не глубина - 40 метров.
Кирилл Анфимов, начальник линейного ПСП (г. Владивосток): «Как в космосе, чернота и тишина».
Григорий Червень, начальник ПСП Владивостокского филиала ДВРПЦО МЧС РФ: «Нам сейчас сообщают по связи, надо лететь на Алтай, там упал вертолет, надо доставать тела. А где этому научат, быть на глубине и работать— вот здесь!»
Если завтра в поход, они отправятся... вместе с барокамерой. В случае перегрузки, именно здесь водолаза приведут в порядок.
Алексей Владимирский, инженер барокомплекса (г. Хабаровск): «Да, первый. И полетим, если нужно — как на Шантары нынче, вначале вертолетом, потом самолетом с ней».
Все в норме, и будет чем согреться дальневосточникам, когда вволю наныряются. Штатный хабаровский повар, он же - спасатель-водитель Леонид Стеценко - знатного борща наварил. Горячий с чесноком и перцем — лучшее средство вновь почувствовать себя на земле.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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