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Cудно Yeruslan на глазах уходит под воду

Cудно Yeruslan на глазах уходит под воду

Фото: facebook.com/vasily.avchenko

Спасатели откачивают воду с тонущего в Амурском заливе судна Yeruslan. Ранее очевидцы сообщили, что корма судна почти полностью ушла под воду, увеличился угол дифферента, возникла угроза затопления судна.

Напомним, 31 января 2017 года на судне Yeruslan, находящемся под арестом произошел пожар. Его причиной, по мнению некоторых экспертов, было оставление судна без присмотра в начале зимы и, как следствие, открытый доступ к имуществу, которым воспользовались местные мародеры, в течение зимы подъезжавшие к судну на автомобилях по льду. Всплеск криминальной активности горожан пришелся на конец января, после появления информации о пустующем судне в социальных сетях и СМИ. Предположительно, причиной пожара стало сжигание оболочки, покрывавшей изделия из цветных металлов.

На заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям под председательством вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова 5 февраля было принято решение о буксировке аварийного судна на мель во избежание затопления. Ответственным за проведение аварийно-спасательных работ назначена администрация морского порта Владивосток. Однако, до сих пор судно находится на прежнем месте.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 2

  • Волк / Сегодня, 16:41
    № 2  
     

    Ну чё, дятлы сраные депутатики грёбаные... До 3,14 z делись на своих сборищах муда!!!ков кто что делать с этим судном делать будет? До 3,14 z делись!!! Теперь за ваше бездействие отвечать город будет!!!

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  • Не толерантный / Сегодня, 16:34
    № 1  
     

    Не долго ему осталось быть на плаву, максимум до утра продержится. А потом власть будет изображать бурную деятельность и искать виновных. Нужно было всего то неделю назад заключить договор со спасателями АСПТР, заткнуть дыры в корпусе и утащить на разделку в тот же Большой камень. Но чинуши уже решили, что выгоднее утопить а потом поднять на этом бабла да побольше.

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