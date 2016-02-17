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В Арсеньеве прошел Сретенский бал. Видеорепортаж Вадима Перевалова

Школьники Арсеньева проводят на Сретенье праздничный бал в стиле XIX века, в котором участвуют несколько сотен юношей и девушек.

Галантные кавалеры и воспитанные барышни. Школьники Арсеньева погрузились в XIX век. Стало традицией в Арсеньеве на православный христианский праздник - Сретение Господне - проводить благотворительный бал.

Гурий, епископ Арсеньевский и Дальнегорский: «Здесь рассказывается и о церковном празднике, что это встреча человека с Богом. Сретение это встреча людей. А молодежь, она требует любви».

Два месяца школьники разучивали классические бальные танцы, шили костюмы и продумывали образ до мелочей.

Валерия Паленая, участница Сретенского бала: «Когда юноши ухаживают, - это приятно. Доводят за ручку до места. Сбывается мечта каждой девочки попасть на бал, ощутить себя маленькой принцессой».

Организаторы проекта замечают, как меняются его участники: становятся внимательнее друг к другу, учатся слушать и поддерживать партнёров. Так что Сретенский бал сегодня смело можно назвать школой нравственного и эстетического воспитания.

Ирина Сиренко, директор городского центра по внешкольной работе: «Мы рассказываем и учим детей не только танцам. Мы говорим о милосердии. Рассказываем, что значит Сретение для простого российского гражданина».

Елена Шевлякова, мама участника Сретенского бала: «Мы наблюдаем, как наши мальчики превращаются в мужчин, а девочки в красивых дам».

Частью бального вечера стал благотворительный марафон. Здесь можно было приобрести рисунки начинающих художников и работы, выполненные руками молодёжи. Все вырученные средства теперь пойдут на оказание помощи малообеспеченным семьям и тем, в которых воспитывают детей-инвалидов. Ведь любовь к ближнему и сострадание - одни из главных заповедей христианского праздника, а значит и Сретенского бала.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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