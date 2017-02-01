Анонс на 19 февраля

19 февраля в 10.30 — Остров Русский (бухта Новик) — Ледовое велоралли «Тур острова Папенберг - 2017».

19 февраля в 12.00 — г. Владивосток, Центр отдыха «Лесная поляна» (Главная, 52) — Соревнования по джиббингу JIB Contest.

19 февраля в 13.00 — г. Владивосток, фитнес-клуб «Alliance» (Тухачевского, 30) — Мастерский турнир по армлифтингу «Приморский железный хват».

19 февраля в 13.00 — г. Владивосток, Привокзальная площадь (Верхнепортовая, 2) — Митинг против обязательной установки системы ЭРА-ГЛОНАСС.

19 февраля - Приморская сцена Мариинского театра - опера "Игрок" С. Прокофьева.

19 февраля - г. Владивосток, Дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43) - Кубок г. Владивостока по классическим шахматам.



19 февраля в 10.00 - г. Владивосток, с/к «Молодежный» (пр-т 100-летия Владивостока, 7б) - Открытое Первенство Приморского края по дзюдо, дисциплина ката (технический комплекс).

19 февраля - г. Липецк - матч ВК «Липецк-Индезит» - ВК «Приморочка» Владивосток. Высшая лига «А» по волейболу среди женских команд.

19 февраля в 16.00 - г. Владивосток, Дворец детского творчества (Океанский пр-т, 43) - открытие соревнований на Кубок г. Владивостока по классическим шахматам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]