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Энерготарифы снизятся для предприятий Приморского края на более чем 20%

Энерготарифы снизятся для предприятий Приморского края на более чем 20%

Фото: Teleport2001.Ru

Энерготарифы с 1 апреля снизятся для предприятий Приморского края на более чем 20%. Об этом на совещании по вопросам развития Дальнего Востока сообщил сегодня глава Минвостокразвития Александр Галушка.

"Рассчитываем, что с 1 апреля по Приморью энерготариф для предприятий снизится с 4 рублей 4 копеек до 3 рублей 19 копеек. Снижение составит более чем 20%. Это дополнительный инвестиционный стимул для работающих в Приморье предприятий",- отметил министр.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, в конце декабря прошлого года Госдума приняла во втором и окончательном чтении закон "О внесении изменений в федеральный закон "Об электроэнергетике", который предполагает выравнивание тарифов на Дальнем Востоке. Документ предусматривает поэтапное снижение тарифов на электроэнергию до базового российского уровня среди субъектов, входящих в Дальневосточный федеральный округ (ДФО), этот уровень будет ежегодно определяться правительством РФ. Закон вступил в силу с 1 января 2017 года.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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