Камил Гаджиев занял пост генерального директора ХК "Адмирал"

Руководитель компании "Сумма Спорт", являющейся одним из владельцев "Адмирала", Камил Гаджиев уже неделю является генеральным директором хоккейного клуба "Адмирал"(Владивосток),сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на сайт "Р-спорт".

"Я уже неделю как являюсь генеральным директором "Адмирала". Дело в том, что сейчас делами клуба должен заняться человек, который может себе позволить максимально погрузиться в работу", - сказал Гаджиев по телефону.

"Адмирал" в четверг в гостях в овертайме уступил московскому "Динамо" со счетом 1:2. Чтобы сохранить за собой восьмое место в Восточной конференции, дающее право сыграть в плей-офф, дальневосточникам достаточно набрать одно очко в заключительном выездном матче "регулярки" с подмосковным "Витязем" 18 февраля.

"После матча с "Динамо" пообщался с руководителями команды и хоккеистами. Очень надеюсь, что нам удастся попасть в плей-офф, это вопрос номер один. Кроме того, никто не снимает задачи пройти во второй раунд, наши амбиции обычным попаданием в плей-офф не ограничиваются. Мы еще побьемся и удивим болельщиков", - заверил собеседник агентства. "С кадровыми перестановками задачи клуба не меняются. Мы должны показывать класс и собирать полные трибуны во Владивостоке. Кроме того, мы должны работать так, чтобы "Адмирал" не был сугубо дальневосточным брендом, название клуба должно быть понятно всем в России", - подчеркнул Гаджиев.

Ранее пост генерального директора "Адмирала" занимал Илья Спокойнов.

Справка(по интернет-источников)

Гаджиев Камил Абдурашидович (род. 25 июня 1978 года, г. Москва) — Руководитель компании "Сумма Спорт",генеральный продюсер промоутерской компании «Fight Nights»

С 12 лет занимался в секциях карате и самбо, с 1999 года под руководством Николая Анатольевича Елесина в отделении смешанных единоборств в УСК «Самбо 70».

Победитель кубка мира по джиу-джитсу 2003 года, чемпион Москвы по боевому самбо 2006 года, мастер спорта международного класса по джиу-джитсу, мастер спорта по самбо, тренер высшей категории по самбо.

Окончил СГУ, факультет юриспруденции (2004) и РГУФК, институт повышения квалификации и переподготовки кадров (2012).

Женат,трое детей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]