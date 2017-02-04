Митинг за добровольную установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» во Владивостоке отменяется

Организаторы митинга за добровольную установку системы «ЭРА-ГЛОНАСС» отменили его проведение. Об этом они уведомили администрацию Приморского края 18 февраля.

Как сообщили в пресс-службе администрации края, на решение об отмене митинга повлияли решение по выдаче ПТС на таможне, принятое после соответствующего обращения главы региона к вице-премьеру, а также встреча с губернатором Приморья Владимиром Миклушевским, которая прошла в пятницу.

«Администрацией края и инициативной группой проведена определенная работа, и за восемь дней получен невиданный ранее результат. ПТС выдаются без кнопки “ЭРА-ГЛОНАСС”, автомобили ставятся на учет в ГИБДД, власти гарантировали, что аннулирования таких ПТС не будет. По установке системы ведется работа, которая закончится в ближайшее время – в течение двух-трех недель. Эти меры позволят ввозить подержанные авто в страну», – отметил один из основных организаторов митинга Андрей Галицких.

Напомним, с 1 января в России изменились правила постановки на учет иностранных автомобилей – обязательным условием стала установка системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

В Приморском крае, где поддержанные автомобили занимают значительную часть рынка, данное нововведение вызвало серьёзный общественный резонанс. Приняв во внимание мнение приморцев, Владимир Миклушевский более двух недель назад обратился к заместителю Председателя Правительства РФ – Полномочному представителю Президента РФ в ДФО – Юрию Трутневу с инициативой отсрочить на полгода действие технического регламента по установке системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

По словам главы края, новая система – большой шаг вперёд с точки зрения безопасности вождения, однако регламент необходимо доработать, и над этим сейчас работает Минпромторг. Губернатор гарантировал, что данный вопрос будет постепенно решаться.

«Вы знаете, эти изменения в законодательство были внесены в 2011 году, через шесть лет они вступили в силу. Но проект, разработанный Минпромторгом, оказался не доработан, это надо признать. В техрегламенте нет подержанных иномарок и новых автомобилей, ввозимых в единичном порядке. Я обсудил эту ситуацию с Полпредом Президента в ДФО Юрием Трутневым, он обратился в Правительство, Председатель Кабмина Дмитрий Медведев дал поручение вице-премьерам Юрию Трутневу и Дмитрию Рогозину урегулировать эту ситуацию», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

В настоящее время таможня работает в усиленном режиме: без выходных с 8.00 до 22.00, пока все, кого коснулась эта проблема, не получат документы на свои машины. Затем люди смогут спокойно поставить их на учет в ГИБДД, это ведомство также будет работать без выходных и до 22.00.

Уже около 100 человек обратились в Отдел регистрации автомототранспортных средств ГИБДД по Приморскому краю.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]