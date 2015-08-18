Во Владивостоке пожарные спасли человека из огня

В субботу 18 февраля в 20.19 часов вечера в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о возгорании в квартире дома, расположенной в краевом центре на улице Светланской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, ровно через 5 минут огнеборцы были на месте пожара и незамедлительно принялись его тушить. В помещении горели домашние вещи. На момент пожара в квартире находился один человек, которого брандмейстеры вывели на улицу. Благодаря профессиональным действиям пожарных в результате происшествия никто не пострадал.

Уже через одну минуту (в 20.35) пожар был локализован, а еще через 5 минут - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. По сигналу тревоги прибыли тушить пожар 5 человек личного состава и 1 единица техники.

Причины пожара устанавливаются.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]