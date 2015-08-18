Во Владивостоке пожарные спасли человека из огня
В субботу 18 февраля в 20.19 часов вечера в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о возгорании в квартире дома, расположенной в краевом центре на улице Светланской. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю, ровно через 5 минут огнеборцы были на месте пожара и незамедлительно принялись его тушить. В помещении горели домашние вещи. На момент пожара в квартире находился один человек, которого брандмейстеры вывели на улицу. Благодаря профессиональным действиям пожарных в результате происшествия никто не пострадал.
Уже через одну минуту (в 20.35) пожар был локализован, а еще через 5 минут - полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 2 кв. м. По сигналу тревоги прибыли тушить пожар 5 человек личного состава и 1 единица техники.
Причины пожара устанавливаются.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
18.02.2017 Огнеборцы Приморья спасли четверых человек при пожаре
-
13.01.2017 Одиннадцать пожаров произошло в Приморье в минувшие сутки
-
07.01.2017 В Находке огнеборцы при пожаре спасли 15 человек
-
13.03.2016 Во Владивостоке сгорел микроавтобус
-
07.01.2016 Во Владивостоке потушили баню на улице Шевченко
-
18.08.2015 Во Владивостоке произошел пожар на балконе многоэтажного жилого дома
Добавить комментарий