В больнице Октябрьского района Приморья уже 20 лет успешно выполняют лапароскопические операции
20 лет со дня проведения первой видеолапароскопической операции отмечают сегодня в центральной районной больнице Октябрьского района. Как сообщили в пресс-службе администрации Приморского края, в 1997 году первую видеолапароскопическую холицстэктомию в районной больнице провел доктор Владимир Иванович Глухов.
«Операция проводилась в Покровской центральной районной больнице, так называлась Октябрьская ЦРБ раньше. Владимир Иванович провел успешную операцию 45-летней пациентке. С этого момента и ведется история лапароскопических операций в районе», – сообщили в департаменте здравоохранения администрации Приморского края.
Сегодня врач, впервые проводивший данную операцию, работает заведующим хирургическим отделением Октябрьской центральной больницы. В 2014 году Владимир Глухов стал победителем Всероссийского конкурса врачей. Он признан лучшим в номинации «Лучший хирург».
Владимир Глухов более 35 лет возглавляет хирургическое отделение Октябрьской центральной больницы. Он кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, лауреат премии Российского общества эндоскопических хирургов «Золотой лапароскоп».
Наличие в районной больнице хорошей материально-технической базы и квалифицированных специалистов позволили открыть на базе ЦРБ межрайонный центр по оказанию помощи лапароскопическим методом.
«В среднем за последние пять лет в нашей больнице проводится более 90 лапароскопических операций в год. Снижено и количество послеоперационных осложнений», – рассказали в больнице.
Добавим, что Октябрьская районная больница не раз становилась инициатором и организатором различных медицинских конференций. Так, на базе хирургического отделения проведены три общероссийских и одна дальневосточная конференции эндоскопических хирургов.
Сегодня лучшие сотрудники Октябрьской центральной районной больницы отмечены благодарственными письмами и почетными грамотами от департамента здравоохранения, администраций района и больницы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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