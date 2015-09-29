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Тигренок из Пожарского района проявляет чудеса выздоровления

Тигренок из Пожарского района проявляет чудеса выздоровления

Фото: Центр "Амурский тигр"

Тигренок, найденный раненным в Пожарском районе Приморья, проявляет чудеса выздоровления, - сообщили в центре "Амурский тигр". Его уже перевели на питание живым кормом (он уже охотился на кроликов) и ест мясо на кости (около 2,5 кг в день). А в свободное время показывает хорошее расположение духа, играя с мисочками.

Специалисты центра "Амурский тигр" не первый год наблюдают за восстановлением тигрят в карантинных блоках, но, по их словм, этот малый - самый игривый из всех тигрят.

Скоро ему предстоит ветеринарный осмотр, при хороших результатах он будет переведен в просторный открытый вольер.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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