Тигренок из Пожарского района проявляет чудеса выздоровления
Тигренок, найденный раненным в Пожарском районе Приморья, проявляет чудеса выздоровления, - сообщили в центре "Амурский тигр". Его уже перевели на питание живым кормом (он уже охотился на кроликов) и ест мясо на кости (около 2,5 кг в день). А в свободное время показывает хорошее расположение духа, играя с мисочками.
Специалисты центра "Амурский тигр" не первый год наблюдают за восстановлением тигрят в карантинных блоках, но, по их словм, этот малый - самый игривый из всех тигрят.
Скоро ему предстоит ветеринарный осмотр, при хороших результатах он будет переведен в просторный открытый вольер.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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