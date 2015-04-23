В Арсеньеве угонщики совершили кульбит на похищенной машине

Угон универсала "Ниссан АД" произошел в ночь с 17-го на 18 февраля в Арсеньеве. Преступники, двигаясь на чужой машине, еще и спровоцировали ДТП. При столкновении с такси "Ниссан" совершил кульбит и лег на крышу. После чего, злоумышленники бросили машину заведенной и убежали, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv.

Поисками преступников сейчас занимаются стражи порядка. По факту угона иномарки полицией Арсеньева возбуждено уголовное дело.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]