На объездной трассе в районе бухты Тихой мини-джип врезался в леерное ограждение
17 февраля на объездной трассе Седанка-Патрокл-остров Русский водитель мини-джипа врезался в леера. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Newsbox24.tv, автомобиль двигался в сторону Тихой, но внезапно машину занесло, после чего кинуло в сторону, и машина развернулась и верзалась в леерное ограждение.
О пострадавших ничего не сообщается, о причинах аварии тоже.
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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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