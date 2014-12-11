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В Уссурийске задержан подозреваемый в грабеже

В Уссурийске задержан подозреваемый в грабеже

Фото: 1pnz.ru

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 76-летнего местного жителя о грабеже.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ОМВД по г. Уссурийску, в гостях у потерпевшего находился знакомый, открыто похитивший у него денежные средства в размере 500 рублей. После этого злоумышленник скрылся. Ориентировка с приметами подозреваемого незамедлительно направлена всем наружным нарядам полиции.

Инспекторы патрульно-постовой службы задержали местного жителя 36 лет. В отделе полиции он дал признательные показания. Часть похищенных денежных средств изъята и возращена владельцу.

Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Грабеж).

Полицейские проверяют причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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