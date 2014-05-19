Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 12:24
  0

Правительство утвердит документ о создании ТОР "Нефтехимический" в Приморье до 1 марта

Правительство утвердит документ о создании ТОР

Фото: primorsky.ru

В Приморье появится четвёртая территория опережающего развития, Правительство РФ утвердит постановление о создании ТОР Нефтехимический до 1 марта. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совещании во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Правительство приняло окончательное решение о создании ТОР Нефтехимический в Приморье, соответствующий документ будет подписан до 1 марта. Объём частных инвестиций составит 564 миллиарда рублей, ещё 137 миллиардов - бюджетные средства. При реализации проекта в Приморье будет создано 3,5 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, в постановлении Правительства будет учтено создание соответствующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, четвёртая ТОР расположится в Партизанском районе Приморья, её специализация очень важна для региона.

«В ТОР “Нефтехимический" будет производиться бензин, что очень важно для нашего автомобилезированного региона, а также полипропилен и товары народного потребления», – заявил глава региона.

Владимир Миклушевский акцентировал, три приморских ТОР уже принесли в краевой бюджет более 360 миллионов рублей.

 

Комментировать

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:








Детские Вести

Школа телевидения

Спорт: Приморье

Владимир Миклушевский. Блиц

Азия за неделю

Это выгодно!

Специальный репортаж

Отдых у моря