Правительство утвердит документ о создании ТОР "Нефтехимический" в Приморье до 1 марта

В Приморье появится четвёртая территория опережающего развития, Правительство РФ утвердит постановление о создании ТОР Нефтехимический до 1 марта. Об этом сообщил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка на совещании во Владивостоке.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, Правительство приняло окончательное решение о создании ТОР Нефтехимический в Приморье, соответствующий документ будет подписан до 1 марта. Объём частных инвестиций составит 564 миллиарда рублей, ещё 137 миллиардов - бюджетные средства. При реализации проекта в Приморье будет создано 3,5 тысячи новых рабочих мест. Кроме того, в постановлении Правительства будет учтено создание соответствующей социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, четвёртая ТОР расположится в Партизанском районе Приморья, её специализация очень важна для региона.

«В ТОР “Нефтехимический" будет производиться бензин, что очень важно для нашего автомобилезированного региона, а также полипропилен и товары народного потребления», – заявил глава региона.

Владимир Миклушевский акцентировал, три приморских ТОР уже принесли в краевой бюджет более 360 миллионов рублей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]