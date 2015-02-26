Изучению льда в Приморском крае уже несколько лет уделяют большое внимание. В этот раз, не смотря на плюсовую температуру, ученые вышли на лёд, чтобы продолжить исследования.

Вооружившись ледобурами 30 студентов - молодых ученых, специалистов из России и зарубежных стран - отправляются на практические занятия ледовой школы «Ice Mechanics 2017». Толщина льда - чуть больше 40 сантиметров - отлично подходит для зимних исследований.

Екатерина Шинкаренко, корреспондент: «Надев на себя самые теплые вещи, ученые запасаются горячим чаем и выходят на лёд. Замёрзшее море — это и объект изучения, и площадка для работы. Исследователям предстоит проверить ледяной покров на прочность, твердость, ломкость и изгиб, а пока в ход идут буровые машины».

Изучение морского льда — это и романтика бескрайнего горизонта, и важная научная работа. Результаты исследований помогут решить некоторые климатические проблемы, а главное обеспечат безопасность инженерных построек на арктическом шельфе. Кстати, Амурский залив для ледовой школы выбран не случайно. Именно здесь зимой встречаются основные виды морского льда, которые есть и в арктических водах.

Александр Беккер, руководитель ледовой школы: «Россия в области изучения ледовых проблем всегда была впереди, у нас впервые строились огромные мосты через сибирские крупные реки и тогда уже возникла эта проблема. Мы еще с 30-х годов вели серьезные исследования. Мы - северная страна, поэтому, кончено, всё время проблемы эти возникают. Так сложилось, что именно во Владивостоке моя научная школа — одна из ведущих в России (и в мире нас все тоже знают)».

На приморском льду бок о бок работают специалисты из России, Китая, Республики Корея, Индии, Индонезии, Англии и Норвегии. Ахмед Алиями изучает механику льда в Англии. Однажды увидев в интернете видео о ледовой школе, не смог забыть о Владивостоке. Собрал всю нужную информацию и отправился за мечтой.

Ахмед Алиями, студент-магистрант Крэнфилдского университета (Англия): «Да, я думаю, я продолжу заниматься исследованием льда, я действительно наслаждаюсь этим, поэтому будущую карьеру хочу связать с этой работой в Приморском крае».

В числе участников школы не только крепкие парни, но и хрупкие девушки. Особенности морского льда уже не первый год исследует Дарья Дорофеева. Чтобы стать учеником ледовой школы, она на время покинула Сахалинский научно-исследовательский институт. Но только для того, чтобы вернуться с новыми знаниями.

Дарья Дорофеева, сотрудник Сахалинского научно-исследовательского института: «Мы все знаем, что вода — это совершенно уникальное вещество, а морской лёд обладает рядом своих особенностей, которые как раз таки мы изучаем».

Когда работа бурами и лопатками будет окончена, ледовые эксперты переместятся в лаборатории. Чтобы уже там продолжить изучение замёрзшей морской воды.

Виталий Гладкий, магистрант 2-го курса международной инженерной программы по изучению арктического льда и шельфа: «Там будут эксперименты на солёность, структуру и на плотность, также мы будем давить прессом лёд и проверять его прочность».

Международная ледовая школа проходит во Владивостоке уже в третий раз и является частью большого проекта «Арктика». Его

глобальная задача — освоение Мирового океана и научное сопровождение проектов на шельфе арктических и субарктических морей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]