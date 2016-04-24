«Приморочка» проиграла в первом матче 11 тура липецкому "Индезиту"

«Приморочка» потерпела поражение в первом матче 11 тура липецкому «Индезиту» со счетом 1:3.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу ВК "Приморочка", наша команда шла в лидерах к первому техническому, вела «7:5», но хозяйкам удалось уйти на перерыв в роли номинального лидера. На подаче Тестяной «Индезит» рывком перешагнул второй технический перерыв, пока Бабкина атакой с задней линии не прервала рывок хозяек – 13:17. В концовке партии липчанки увеличили отрыв до 6 очков и, выйдя на сет-бол, после атаки в антенну решающее очко заработали на нашей ошибке на подаче – 19:25.

Перестрелка Гильмановой и Сотниковой в дебюте второго игрового отрезка завершилась в нашу пользу – 6:3, а на первый технический команды ушли после двух подряд эйсов Лифановой. Хозяйки сравняли счет и даже вышли вперед – 10:11, но скидки и блок вернули лидерство «Приморочке» - 18:13. Однако завершить партию без неровной концовки не удалось. Блок перестал приносить результат, атаки полетели в ауты, и первым на сет-бол вышел «Индезит». Бабкина и Чеснокова вывели вперед «Приморочку», Сотникова затянула партию, но подача в сетку хозяек атака Гильмановой завершили партию в пользу нашей команды.

Сравняв счет в матче, «Приморочка» не смогла навязать борьбу в третьей и четвертой партиях, которые завершились уверенными победами липецкой команды. Замена хозяек была куда более вариативной, и за собой команду вела самый опытный их игрок Сотникова. А замены у нашей команды не вносили явных коррективов в атаке и в защите. К тому же в Липецке «Приморочка» играет с одним связующим, Екатерина Клименко осталась во Владивостоке восстанавливаться после полученного не тренировке повреждения.

Высшая лига «А». «Липецк-Индезит» (Липецкая область) - «Приморочка» (Приморский край) 3:1 (25:19, 26:28, 25:17, 25:14).

В воскресенье команды проведут повторную встречу, которая начнется в 17:00 по московскому времени.

Александр Стаценко, главный тренер ВК «Приморочка»:

- Понятно, что есть и объективные факторы, но у самих блок не работал, прием был безобразный. Подача – это у нас просто ввод мяча, мы ничего не сделали, чтобы осложнить прием сопернику. И в нападении организовать ничего не могли, совершали неподготовленные атаки. В первой и второй партиях были другие причины, которые не хочется обсуждать, но в третьей и четвертой – все по делу, мы уже сами посыпались.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]