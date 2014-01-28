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В Приморье служебные собаки помогают раскрывать преступления. Видеорепортаж Евгении Егошиной

Собаки на службе закона. Сегодня четвероногие друзья помогают раскрывать преступления. Вместе с полицейскими они заступают на охрану общественного порядка. Дождь, снег, гроза, гололед - не важно, четвероногие готовы служить в любую погоду.

Бросок! И у нарушителя не остаётся ни единого шанса. Сила сжатия челюстей средней двухлетней немецкой овчарки может достигать 315 кг. Кинолог снимает собаку и даёт ей передохнуть.

За ежедневными сводками раскрытых преступлений - работа не только людей, но и животных. Поэтому тренировки неотъемлемая часть жизни четвероногих полицейских.

Прибора, позволяющего быстро и эффективно выявлять взрывчатые вещества, до сих пор нет. Самым надежным средством, способным в кратчайшие сроки отыскать замаскированную взрывчатку, был и остаётся собачий нос. Учебную закладку гексогена делают прямо на автомобильной парковке центра.

В кинологическом центре собак тестируют на сообразительность, оценивают реакцию на окружающих и разные ситуации. Однако будни хвостатых защитников это не только тренировки, но и реальная работа. Вместе со своими напарниками они ежедневно раскрывают разные преступления.

Владимир Богданов, начальник Центра кинологической службы УМВД России по Приморскому краю: «Уличные преступления, кражи, грабежи, ну также кинологи выезжали и на убийства - тяжкие преступления. И все же я считаю, что в сегодняшней ситуации нужно уделять внимание преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, потому что, как вы знаете, наркомания у нас прогрессирует».

Всё это по силам «Югории МВД», так по документам зовут эту немецкую овчарку с восьмилетним служебным стажем. Её хозяин Александр Даренских с гордостью рассказывает про свою помощницу. Говорит, у неё добрый нрав и, что более важно, богатый послужной список.

Александр Даренских, инструктор-кинолог: «Приводились где-то цифры, я, честно, сейчас и не упомню, были яркие моменты. В дежурную часть поступило сообщение об убийстве, произвели детальный осмотр, каждого этажа и на одном из них собака заинтересовалась дверью, потом уже нашли остатки крови, ну и дальше опера сработали».

Сегодня на службе в полиции числятся 190 служебных собак. Благодаря приморским кинологам и их питомцам, статистика в крае значительно улучшилась, раскрыть удалось 427 преступлений.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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