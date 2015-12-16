Тигренку Шерхану исполнилось 5 месяцев

18 февраля тигренку Шерхану из "Приморского сафари-парка" исполнилось 5 месяцев. На сегодняшний день этот котик весит 25 кг! На руках уже не подержишь. Слишком тяжелый. Да, и не любит он объятия с детства, сразу вырывается из рук, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на сайт "Приморского сафари-парка". Как и раньше тигрёнок очень любит играть. В парке хищников он проявляет ко всем интерес, но только не все готовы ответить взаимностью. Красные волчата интересуются им, но только на расстоянии. Даже взрослый серый волк не подходит близко, видимо понимает, что там не домашний котик, а настоящий тигр. Только подруга Табаки не боится Шерхана. Она смело нападает на него, трепет за уши и хвост. Табаки по характеру более игривая и активная, что не скажешь о Шерхане. Ему по нраву более спокойные и размеренные игры. Полосатый хищник без спешки исследует новые территории, и с собакой играет только, когда Табаки заваливает его на землю.

В рационе у маленького хищника тоже есть небольшие изменения. Молоко он уже давно не пьет. Добавили в меню красную рыбу. Она ему очень понравилась. Теперь у него раз в неделю, как и у взрослых тигров, будет рыбный день. Аппетит у тигренка отменный! За день съедает почти 2 кг свежего мяса!

Тигрёнок Шерхан днём находится в парке хищных зверей, на второй экскурсии.

Сотрудники парка разрешают сфотографироваться с Шерханом, стоя или присев рядом. А вот трогать подрастающего хищника не рекомендуют — у него есть зубы и когти.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]