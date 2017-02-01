Анонс на 20 февраля
20 февраля в 9.15 во Владивостоке с социально-реабилитационном центре «Парус надежды» (ул. Маковского, 123, ост. Океанская) — оперативно-профилактическая операция «Территория безопасности».
20 февраля в 16.00 — кампус ДВФУ (корпус А, 4 уровень) — концерт Тихоокеанского симфонического оркестра ко Дню защитника Отечества.
20 февраля в 16.00 — конференц-зал Учебно-научного музея ДВФУ (Океанский пр-т, 37) — лекция «Знаменитые литераторы во Владивостоке» из цикла «Романтика старого Владивостока». Лектор - краевед, старший научный сотрудник музея истории ДВФУ Нелли Григорьевна Мизь.
20 февраля — Всемирный день социальной справедливости.
20 февраля - Масленица - начало Сырной недели.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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