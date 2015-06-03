Приморское движение студотрядов увеличится до 1500 человек

Бойцы студотрядов Приморья подвели итоги работы в 2016 году и наметили планы на ближайшие трудовые семестры в ходе заседания, которое прошло под председательством вице-губернатора края Ильи Ковалева, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам руководителя регионального движения Романа Гритченко, в прошлом году было сформировано 30 студенческих отрядов: 10 педагогических, 7 путинных, 6 строительных отряда, 7 отрядов проводников. Общее число бойцов составилоболее 1300 человек.

Ребята из Приморья работали на межрегиональной студенческой стройке на объектах судостроительного комплекса «Звезда» в Большом Камне, а также трудились на строительстве жилых домой во Владивостоке благоустраивали набережную кампуса Дальневосточного федерального университета. Приморские студенты стали участниками двух Всероссийских студенческих строек «Космодром Восточный» в Амурской области и «Мирный Атом» – в Челябинской области. Бойцы также ловили рыбу работали вожатыми в детских лагерях и проводниками в поездах дальнего следования, выступали организаторами социальных акций.

«По поручению губернатора Приморья Владимира Миклушевского в Дальневосточном федеральном университете открыта постоянная выставочная экспозициякраевого движения студотрядов. В ее создании приняли участие 50 бойцов, которые собрали экспонаты–исторические фотографии, значки, книги, сувениры», – сообщил он.

Роман Гритченко добавил, что в 2017 году – организация обучающих мероприятий, социальных акций и форумов, активизация сотрудничества с работодателями.

«К летнему трудовому семестру 2017 года планируется увеличение числа бойцов до 1500 человек. Около 700 бойцов будут задействованы в педагогических отрядах, порядка 400 – в путинных. По 200 ребят войдут в студенческие строительные отряды и отряды проводников», – рассказал он.

Вице-губернатор Приморья Илья Ковалевзаявил, что особое внимание будет уделено поддержке формирования и развития студенческих отрядов во всех территориях Приморья.

«Ваше движениеочень интересно и активно развивается. Сегодня основная часть бойцов сконцентрирована во Владивостоке, я дам поручение всем главам муниципалитетов помочь вам в организации студотрядов на территориях края», – подчеркнул заместитель главы региона.

Илья Ковалев также пригласил бойцов к участию в отборочном этапе международного чемпионата рабочих профессий по стандартам WorldSkillsRussia «Молодые профессионалы», который стартует в Приморье в конце февраля. А также – в рекрутинговой кампании третьего ВЭФ.

По окончании заседания вице-губернатор наградил 19 бойцов студотрядов Приморья Благодарственными письмами за особый вклад в развитие краевого движения.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]