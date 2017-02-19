Из заблокированного подземного гаража на месте обвала на Станюковича эвакуировали автомобили

12 автомобилей застряли в подземном паркинге из-за обвала участка дороги на Станюковича, 48 во Владивостоке. Сегодня, 19 февраля, транспортные средства эвакуировали и вернули владельцам.

В момент обрушения подпорной стенки на Станюковича 28, произошло разрушение дороги ведущей к подземному гаражу. В результате чего несколько автомашин оказались заблокированы.

Сегодня на место был вызван кран, чтобы вызволить из западни заблокированные авто. Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на dps_control, все расходы взяла на себя компания-застройщик ООО "Каскад-Строй".

A post shared by 🚨ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) on Feb 18, 2017 at 5:36pm PST

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]