Во Владивостоке на о.Русский микрогрузовик провалился под лед(фото)

Днем в воскресенье, 19 февраля, на акватории бухты Новик под лед провалился грузовик Mazda. Как сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на очевидцев, водитель и пассажир не пострадали и выбрались из автомобиля.

Из-за теплой погоды, стоявшей во Владивостоке в течение минувшей рабочей недели, лед на акватории бухты Новик начал истончаться. Но автомобилисты, проигнорировав предупреждения спасателей, все равно выезжают на замерзшее море. В итоге в ледяной ловушке оказался грузовик.

По предварительной информации, водитель следовал по накатанному льду, который не выдержал веса транспортного средства, из-за чего обе пары колес Mazda провалились под лед.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]