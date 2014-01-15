В УМВД Приморья дали оценку "собранию граждан на привокзальной площади Владивостока"
Сегодня,19 февраля, на привокзальной площади Владивостока,по данным пресс-службы УМВД по Приморью, собралось около 100 человек.Участники квалифицировали данное мероприятие как собрание, по причине того, что заявка на согласованный митинг против установки устройства Эра-Глонасс на автомобилях была отозвана организатором.
Сотрудниками полиции задержаны 6 граждан за нарушение общественного порядка,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на пресс-служюу УМВД РФ по Приморскому краю.
Правонарушители доставлены в отдел полиции. По факту нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования составлены административные протоколы.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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