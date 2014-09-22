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После ночного снегопада жители Владивостока стоят в дорожных пробках

После ночного снегопада жители Владивостока стоят в дорожных пробках

Фото: vladivostok-today.ru

Утро понедельника во Владивостоке началось с глухих пробок на городских улицах. Как сообщают читатели сайта программы «Вести: Приморье», заторы наблюдаются от Второй Речки и БАМа. Чтобы добраться до центра краевой столицы, жителям требуется примерно час. Также все стоят в пробках на центральных улицах. Пробки образовались в районе Покровского парка, Алеутской и Светланской. Также, как нам сообщают очевидцы, заторы стоят на Луговой и Третьей Рабочей.

Как сообщают синоптики, 20 февраля днем во Владивостоке осадков не ожидаются, переменная облачность, на дорогах – гололедица, снежный накат.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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