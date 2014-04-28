В Приморье сотрудница ювелирного магазина лишилась доли в квартире из-за воровства
В Находке вынесен приговор работнице ювелирного магазина, обвиняемой в совершении мошенничества, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере.
В ходе следствия установлено: 40-летняя жительница города Находки за год работы в магазине незаконно присвоила ювелирные украшения и денежные средства на сумму свыше 900 тысяч рублей. Похищенные материальные ценности женщина сбывала в ломбардах, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
Продавец была задержана сотрудниками полиции. Следователями отдела МВД России по городу Находке возбуждено уголовное дело части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере). Следователем собрана доказательственная база причастности подсудимой к совершению преступления. Суд назначил ей наказание в виде условного осуждения с испытательным сроком на 2 года.
В пользу потерпевшей стороны взыскана сумма причиненного ущерба. Кроме того, взыскание обращено на имущество осужденной - 1/4 доли в праве собственности на квартиру.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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