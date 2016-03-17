Энерготарифы для предприятий Дальнего Востока снизятся

Правительство РФ завершает формирование механизма по снижению цен на электроэнергию для промышленных предприятий Дальнего Востока. Ожидаемая экономия составит 20%, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на primorsky.ru.

Снижение цен на электроэнергию для дальневосточных предприятий по поручению Президента России произойдёт в ближайшее время. Ожидается, что тарифы достигнут среднероссийского уровня уже 1 апреля.

Как отметил министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, в Приморье снижение энерготарифов составит с нынешних в среднем 4,4 рублей до среднероссийского показателя в 3,19 рублей, это ниже более чем на 20%. Такая мера станет дополнительным инвестиционным ресурсом для работающих в Приморском крае промышленных предприятий, уверены разработчики проекта.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский отметил, что закон, принятый Госдумой по поручению Президента России, призван устранить тарифное неравенство для регионов Дальнего Востока.

«Владимир Путин поставил задачу снизить тарифы на электроэнергию для промышленных потребителей на Дальнем Востоке до среднероссийских показателей. Об этом глава страны говорил в Послании Федеральному Собранию РФ год назад и акцентировал внимание на этом вопросе в ходе второго Восточного экономического форума, прошедшего в Приморье в сентябре 2016 года. Безусловно, это важнейшая инициатива, которая будет способствовать росту инвестиционной привлекательности проектов, реализуемых в дальневосточном регионе в рамках новых революционных законов. Я имею ввиду ТОРы, дальневосточный гектар и Свободный порт Владивосток.Снижение затрат на энергоресурсы для них краеугольный вопрос, это позволит повысить конкурентность производимой продукции и рентабельность предприятий, в итоге такие изменения скажутся на качестве жизни населения», – выразил уверенность глава Приморья.

Владимир Миклушевский добавил, в Приморье тарифы на электроэнергию для предприятий малого и среднего бизнеса уже снижены на 10% с 2014 года, и не поднимаются в течение трёх лет.

«Беспрецедентное решение позволило приморским предпринимателям сэкономить сотни миллионов рублей», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]