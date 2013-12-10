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Администрация Владивостока: Снег не нарушил жизнедеятельность города

Администрация Владивостока: Снег не нарушил жизнедеятельность города

Фото: Администрация г. Владивостока

В воскресенье вечером, 19 февраля, во Владивостоке начался снег. На дороги города вышла спецтехника для превентивной обработки дорожного полотна противогололёдными материалами, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации гоорода.

В течение всей минувшей ночи на улицах Владивостока велась механизированная очистка магистралей от снега. В ликвидации последствий снегопада было задействовано порядка 100 единиц спецтехники. С поставленной задачей городские дорожные службы справились – основные дороги очищены и обработаны противогололёдными материалами. Благодаря обработке магистралей реагентами практически на всех участках основных городских улиц отсутствует снежный накат и наледь. За прошедшую ночь дорожные службы израсходовали порядка 170 кубометров жидкого реагента и более 370 м3 пескосолевой смеси.

Движение по автодорогам осуществляется в обычном, ежедневном режиме,утверждают в городской администрации. Вместе с тем,на WhatsApp "Вестей Приморье", поступают многочисленные сигналы автомобилистов о том,что город "мертво" стоит в пробках. Так,путь от Третьей рабочей до центра занимает минимум полтора часа, сервис Яндекс-пробки показывает значения 8-9 баллов. В мэрии отмечают, что большое количество транспорта, движущегося по магистралям, а также автомобили, припаркованные вдоль дорог, значительно осложняют работу снегоуборочной техники.

Как сообщили в муниципальном предприятии «Содержание городских территорий», сейчас снегоуборочные машины продолжают сметать снег и снежную шугу с проезжей части к прибордюрной полосе и обрабатывать дорожное полотно противогололёдными реагентами на тех участках дорог, где это представляется возможным. Малая спецтехника и дорожные рабочие убирают пешеходные зоны, остановки общественного транспорта, виадуки и лестницы. Особое внимание уделяют лестницам, ведущим к учреждениям здравоохранения и связывающим жилые микрорайоны с остановками общественного транспорта.

Администрация Владивостока просит водителей быть предельно внимательными за рулём, соблюдать зимний режим вождения, не парковать машины на проезжей части, так как это мешает движению снегоуборочной техники.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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Комментариев: 1

  • Татьяна / Сегодня, 10:48
    № 1  
     

    "Особое внимание уделяют лестницам, ведущим к учреждениям здравоохранения и связывающим жилые микрорайоны с остановками общественного транспорта." Неужели? На Покровском парке лестницы, ведущие к остановке, не чищены. Жаль, здесь фотографию нельзя прикрепить...

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